Túnel de Santo Ovídeo, em Gaia, fecha ao trânsito durante ano e meio

Em Vila Nova de Gaia, o túnel de Santo Ovídio vai encerrar devido a obras de alargamento do metro do Porto.

Vai estar fechado durante pelo menos um ano e meio e esperam-se muitos constrangimentos no trânsito.

A linha amarela terá uma nova estação de metro subterrânea, terá três quilómetros e vai ligar Santo Ovídio à urbanização de Vila D'Este com paragem no hospital de Gaia.

As obras seguem a bom ritmo, mas vão obrigar a muitos constrangimentos no trânsito. Pelo túnel passavam cerca 40 mil viaturas todos os dias, o que significa que agora as restantes vias vão ficar ainda mais sobrecarregadas.

Aos constrangimentos em Santo Ovidio junta-se o encerramento por um ano do tabuleiro inferior da ponte D.Luis para trabalhos de requalificação.

Prevê-se que a nova estação de metro da linha amarela esteja em funcionamento no arranque de 2024.