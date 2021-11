Árvore de Natal com 34 metros regressa aos Aliados no Porto

Depois de um ano de interregno devido à pandemia, o Porto terá este ano a tradicional Árvore de Natal em frente à câmara municipal, estando a ligação das iluminações em 80 ruas prevista para 1 de dezembro.

"Ao contrário do ano passado, a Praça General Humberto Delgado, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, acolherá a Árvore de Natal da cidade, que terá cerca de 34 metros de altura por 15,5 metros de largura, não sendo visitável no seu interior", revelou hoje o município em resposta à Lusa.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, a autarquia cancelou a instalação daquela estrutura em frente aos Paços do Concelhos, tendo ainda decidido não realizar o tradicional fogo de fogo-de-artifício na noite de passagem de ano, que nos últimos anos tem levado milhares de portuenses e visitantes à Avenida dos Aliados.

Questionada pela Lusa, a autarquia explicou que à semelhança do ano passado, o município celebrou com a Associação de Comerciantes do Porto um contrato para o apoio na coordenação e implementação do projeto de iluminações de Natal na cidade, estando prevista a colocação de iluminação natalícia num total de 80 localizações - sensivelmente o mesmo número do ano passado - entre ruas, praças, largos e jardins da cidade.

O número de ornamentações/peças decorativas foi reforçado, passando de 792 em 2020 para 881 em 2021.

Salientando que as iluminações de Natal da cidade do Porto assumem uma importância relevante no estímulo ao comércio, especialmente por força do contexto pandemia, a autarquia refere ainda que vai financiar esta iniciativa, no montante global de 550 mil euros, o mesmo valor contratualizado em 2020.

À Associação de Comerciantes do Porto, enquanto gestora do contrato, cabe o acompanhamento da execução técnica, material e financeira do contrato.

À semelhança dos anos anteriores, a definição dos locais a iluminar foi articulada entre a câmara e a Associação de Comerciantes do Porto, tendo em atenção os fluxos de público pelas zonas de maior presença de comércio tradicional e os pontos de interesse da cidade nesta época festiva, num total de 23 zonas, onde se incluem as ruas de Santa Catarina, Sá da Bandeira, Bolhão ou Fernandes Tomás, entre muitas outras.

A ligação das iluminações de Natal na cidade está prevista para o feriado de 1 de dezembro.