A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje um jovem de 16 anos suspeito de roubo agravado com recurso a arma, em Faro, crime de que foram alvo outros jovens que circulavam na rua, durante a noite, anunciou aquela polícia.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito atuava em gangue com outros jovens com idades entre os 14 e os 15 anos, que "circulavam de trotinete na zona de Faro, surpreendendo as vítimas jovens que circulavam durante a noite na via pública e, sob ameaça de arma de fogo aparente e faca, retiravam os seus pertences".