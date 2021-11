Oito chefes da urgência voltaram a ocupar cargos no Hospital de Braga

No Hospital de Braga, oito dos dez chefes do serviço e urgência que se demitiram na semana passada voltaram a ocupar os cargos.

Os médicos queixaram-se do desgaste excessivo por terem de acumular funções de chefia com a assistência aos doentes. E exigiam ainda o fim do serviço cumulativo e o pagamento do subsídio de chefia e contam com o apoio da Ordem dos Médicos.

A administração do hospital diz que o acordo agora obtido reforça a organização interna do serviço de urgência.

A administração admite que se tem verificado um aumento anormal dos tempos de espera e apela à população para recorrer ao serviço de urgência apenas quando for mesmo necessário.