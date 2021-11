Presidente da República reúne Conselho de Estado para discutir dissolução parlamentar

O Presidente da República reuniu, esta quarta-feira, o Conselho de Estado para discutir a dissolução do Parlamento, tendo o encontro começado pouco depois das 17:00 e contado com a participação dos 18 conselheiros.

A decisão já está preanunciada, contudo, faltava o último capítulo para fechar os passos formais antes da dissolução do Parlamento.

Depois de ouvir o Presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e as forças partidárias, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu o Conselho de Estado.

São 18 os conselheiros que o Presidente da República chamou ao Palácio da Cidadela, em Cascais.

17 estiveram presencialmente na reunião, já António Damásio participou por videoconferência.

Rui Rio e Francisco Pinto Balsemão chegaram juntos.

O objetivo passa por aprofundar a reflexão sobre as consequências do chumbo do Orçamento do Estado.

Não se sabe, ainda, a data de marcação das eleições, numa quarta-feira em que 100 personalidades escreveram uma carta aberta ao Presidente da República: sem definir um dia, pedem tempo para as eleições e sublinham que há vários partidos com corridas à liderança em aberto.

Esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa revelará ao país a data das eleições legislativas.

