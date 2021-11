Rangel critica Rio por "ataque quase pessoal ao Presidente da República"

Paulo Rangel critica Rui Rio por fazer um ataque quase pessoal ao Presidente da República, numa ação de campanha, em Vila Viçosa, em que se diz tranquilo com qualquer que seja a data das eleições legislativas.

O clima dentro do partido ando tenso e Paulo Rangel não poupa na guerra contra Rui Rio.

"Não há memória de um ataque quase pessoal, mas estou muito sereno, muito tranquilo", diz.

O candidato a líder do PSD, que já disse que prefere legislativas a 20 ou 27 de fevereiro, diz que aceita qualquer que seja a decisão do Presidente da República sobre a marcação do calendário eleitoral.

Já Rio, do outro lado do mar, conta com o apoio de Alberto João Jardim, que justifica o voto no atual líder na consideração de que é o melhor candidato a primeiro-ministro "para impedir que Portugal se transforme numa Venezuela da Europa".

Na corrida a liderança, pode entrar mais um candidato: Nuno Miguel Henriques, que foi candidato à Câmara Municipal de Alenquer e já quis ser candidato a líder do PSD em 2012, anuncia que está a recolher assinaturas para disputar a eleição com Rui Rio e Paulo Rangel.

