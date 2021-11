Um ferido grave em colisão entre comboio e carrinha na Linha do Alentejo

A colisão entre um comboio Intercidades que circulava na Linha do Alentejo e um veículo ligeiro de mercadorias, ocorrida hoje na zona de Viana do Alentejo (Évora), provocou um ferido grave, revelou fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à agência Lusa que o ferido grave, um homem cuja idade não foi indicada, foi transportado para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Viana do Alentejo, Miguel Fadista, precisou que o ferido é um homem na "casa dos 40 anos" e que era o condutor da carrinha de caixa aberta que colidiu com o comboio.

O comandante desta corporação de bombeiros adiantou que o condutor da carrinha foi "a única vítima" do acidente, pois "os 36 passageiros" do comboio "nem precisaram de assistência" no local.

Devido ao acidente, a circulação na Linha do Alentejo esteve interrompida no troço entre as estações de Vila Nova da Baronia (Alvito, distrito de Beja) e Casa Branca (Montemor-o-Novo, distrito de Évora), mas foi retomada às 11:15, segundo uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A fonte da IP referiu que a colisão entre o comboio e o ligeiro de mercadorias, para a qual foi dado o alerta por volta das 09:00, ocorreu num passagem de nível particular, ao quilómetro 104,486 da Linha do Alentejo.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Viana do Alentejo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).