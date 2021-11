Apanha da azeitona no Alentejo aproveitada para o turismo

No Baixo Alentejo, devido ao avanço do Alqueva, o olival é já uma das culturas dominantes. Esta tendência está também a ser aproveitada pelo setor do turismo, com experiências no mundo dos azeites, que vão desde a apanha da azeitona, até ao prato.

A campanha da azeitona já está em marcha, com ajuda mecânica ou com métodos mais tradicionais.

Uma cultura que rasgou terrenos e se tornou dominante graças ao regadio de Alqueva é agora um filão que o setor do turismo quer explorar.

A aposta no olivoturismo passa também por explicar passo a passo o processo de transformação.

A experiência do olival ao prato só fica completa com a degustação de algumas iguarias, onde o azeite mais puro e acabado de extrair é a estrela da ementa.

