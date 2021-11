Autoridades procuram mulher de 86 anos desaparecida em Sines

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 86 anos dada como desaparecida desde as 17:00 desta quinta-feira em Sines, no distrito de Setúbal, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o desaparecimento da idosa, que reside em Sines, e sofre de doença de Alzheimer, foi dado por um familiar para a GNR de Sines, às 19:20.

Segundo a mesma fonte, a mulher saiu de casa cerca das 17:00 para ir a um café em Sines, por um caminho habitual, e "deve ter-se desorientado".

As buscas envolvem militares da GNR, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e bombeiros da corporação de Sines, adiantou a fonte da GNR.