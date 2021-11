Circulação do Metro de Lisboa só será retomada às 6:30 de sexta-feira

Os trabalhadores do Metro de Lisboa estão a cumprem esta quinta-feira o segundo dia de greve por melhores salários. Com as estações de metro encerradas, os autocarros da região de Lisboa foram reforçados. Os passageiros usaram os autocarros como alternativa de transporte. Mas nem isso evitou o caos desta manhã.

A carris reforçou o número de carreiras durante o dia, mas nem isso evitou os constrangimentos.

A SIC contactou o Metro de Lisboa, que não avançou com números da adesão á greve. O sindicato diz que o impacto foi total.

Esta é já a segunda greve na mesma semana e com um período de paralisação mais abrangente.

Os trabalhadores do metro queixam-se da falta de efetivos no metropolitano, do congelamento salarial e da vigência do acordo da empresa. Prometem continuar a luta até serem chamados à mesa de negociações.

A circulação do metro será retomada às 6:30 desta sexta-feira.