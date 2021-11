O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que se vive "um período de indefinição política" em termos globais e questionou se haverá "ciclos estáveis no futuro próximo".

O chefe de Estado falava na conferência anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no Centro de Congressos de Lisboa.

"Vivemos um período de indefinição política. Teremos ciclos estáveis no futuro próximo?", perguntou, num discurso em inglês, horas antes de falar ao país sobre a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.