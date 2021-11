Alunos continuam a ter aulas online em Santarém devido a atraso nas obras da escola

Na Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, ainda há alunos do secundário no regime de ensino à distância. Em causa estão as obras de remoção do fibrocimento, que estão atrasadas há vários meses.

O processo de remoção do fibrocimento na Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, não decorreu como se esperava. Um atraso inesperado nas obras e o consequente encerramento de diversas salas de aula estão a inviabilizar o regresso dos alunos à escola. Neste momento, apenas funcionam no regime presencial o 3.º ciclo e os cursos profissionais.

Dois dos pisos de um edifício não reúnem as condições de segurança para o funcionamento integral.

A SIC tentou, por várias vezes, perceber a razão do atraso. No entanto, António Pina, diretor do agrupamento, não adiantou explicações.

Entretanto, a empresa responsável pela retirada do fibrocimento alega que o mau tempo do passado fim de semana danificou a cobertura do edifício, num prejuízo superior a 200 mil euros.

Em resposta à Lusa, o responsável pela obra afirma que este prejuízo será suportado pela empresa, incluindo o restabelecimento do mobiliário e equipamentos das salas de aula do piso superior que também terá ficado danificado.