Fundação Obama visitou projeto da Santa Casa que ajuda negócios sustentáveis com impacto social

No rescaldo da Web Summit, a Fundação Obama visitou esta sexta-feira, em Lisboa, um projeto da Santa Casa que pretende ajudar negócios sustentáveis com impacto social. No final, o diretor da fundação, David Simas, disse que é preciso dar força ao empreendedorismo social, e capacitar pessoas que liderem com empatia.

Um projeto da Santa Casa da Misericórdia, que quer ajudar negócios sustentáveis que criam impacto social a crescer. Desde o início, há três anos, já apoiou cerca de duzentas startups, muitas delas têm projetos internacionais.

Para a Casa do Impacto, o empreendedorismo social é o caminho a seguir para tornar o mundo melhor. É também esse o entender da Fundação Obama, que visitou o projeto, em Lisboa.

Antes de trabalhar com Barack Obama na fundação, David Simas foi conselheiro do antigo presidente norte-americano. Olhando para o mundo, hoje, vê uma sociedade dividida, onde há falta de confiança nas pessoas e nas instituições. Diz que, para que isso mude, é preciso deixar de lado egoísmos, egos e vaidades, e liderar com empatia.