INEM está a demorar quase uma hora para enviar ambulâncias

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está sem capacidade de resposta para situações urgentes, com tempos de espera para envio de ambulâncias de quase uma hora, denunciou esta sexta-feira o sindicato dos técnicos deste organismo. O INEM explica que estes atrasos "podem corresponder a picos de serviço" e são "absolutamente normais no âmbito da atividade dos CODU", que estabelecem prioridades.

"Hoje, às 14:00 estavam 29 ocorrências por dar resposta por não haver ambulância, sendo que a que estava à espera há mais tempo estava há, pelo menos, há 50 minutos", disse à Lusa Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica, que afirmou que esta é uma "situação recorrente", mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que dura há meses, sendo do conhecimento do INEM e do Ministério da Saúde.