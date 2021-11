PJ fez buscas em clínicas por suspeitas de fraude ao Serviço Nacional de Saúde

A clínica Ecosado foi um dos sete locais alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. Em causa estão suspeitas de fraude ao Serviço Nacional de Saúde, motivada pela descoberta do caso bebé sem rosto.

Rodrigo nasceu com graves malformações e foi na clínica Ecosado que a mãe fez as ecografias com o obstetra Artur Carvalho. Um dos sete locais onde a Polícia Judiciária realizou buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Outra das Clínicas alvo das buscas é o grupo privado Clara Saúde, que já teve uma participação social minoritária na clínica Ecosado.

"Não temos nada a esconder, pelo que procurando respeitar a ação da justiça, de todos os seus órgãos e agentes, foram prestados às autoridades todos os esclarecimentos e elementos solicitados."

O grupo Clara Saúde explica ainda que ninguém fazia parte dos órgãos sociais ou dos quadros médicos.

"Todos os exames cobrados por nós ao SNS foram objeto de prévia prescrição médica, feitos por profissionais qualificados, em instalações licenciadas, pelo que estamos convencidos que nunca existiu qualquer irregularidade ou prejuízo financeiro para o Estado."

Até ao momento não há detidos nem arguidos. Das buscas foram apreendidos documentos informáticos, contabilísticos, bancários, requisições médicas e correio eletrónico.

A Ordem dos Médicos suspendeu o médico Artur Carvalho por cinco anos. O processo está em recurso no Conselho Superior da Ordem dos Médicos.

