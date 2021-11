Paulo Rangel: "O meu adversário já não é Rio, é António Costa"

Paulo Rangel desdramatizou, numa entrevista à SIC, o cenário de poder vir a ser primeiro-ministro de um Governo sem maioria e garantiu que, se isso acontecer, não fará alianças nem com o Chega nem com o Partido Socialista.

Em Aveiro, o candidato à liderança do PSD admitiu que poderá aceitar uma antecipação das eleições internas do partido, marcadas para dia 4 de dezembro. A possível alteração da data será decidida este sábado em reunião do Conselho Nacional do partido.

"Se for possível juridicamente antecipar mais, contarão sempre comigo", afirmou.

Relativamente às eleições diretas do partido, Rangel acusou Rio de ter apresentado três posições num único mês, o que "não dá nem credibilidade nem estabilidade ao partido".

"Se as diretas forem a 4 de dezembro e o Congresso entre 17 e 19 de dezembro é perfeitamente possível cumprir os prazos das legislativas. Estou aqui para trabalhar com qualquer prazo", disse.

Confiante, o candidato social-democrata apontou as armas ao primeiro-ministro e disse que Rui Rio não é o seu adversário. "O meu adversário já não é Rio, é António Costa", declarou, garantindo que o seu foco está no Partido Socialista.

O estado do Serviço Nacional de Saúde, o preço dos combustíveis e a Educação foram os exemplos dados por Paulo Rangel como o "resultado de seis anos de António Costa", sublinhando que pretende construir uma alternativa que dê esperança ao país.

Chega e Partido Socialista não são aliados

Paulo Rangel rejeitou "PSD em segundo lugar" ou ser "vice-primeiro-ministro" quando questionado sobre cenários de governabilidade após as legislativas de 30 de janeiro, repetindo que vai trabalhar para liderar um PSD com "maioria estável no parlamento" ou sozinho ou com coligações com partidos da direita "moderados".



Rangel reiterou descartar governos "de Bloco Central e com o Chega" e, questionado se não é pouco prudente ser tão definitivo, contrapôs que "é preciso clareza" e lembrou que o socialista António Guterres liderou um governo minoritário durante quatro anos.