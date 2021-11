Festa do Rancho em Viseu decorre este fim de semana

O prato tradicional de Viseu pode ser apreciado em 50 restaurantes da cidade até domingo.

Um prato forte, ideal para o inverno, que terá nascido no Regimento de Infantaria N.º 14, para dar energia aos soldados.

A história do rancho à moda de Viseu conta-se a partir de um improviso de um militar durante as invasões francesas no século XIX. O prato terá sido criado pela necessidade de manter as tropas portuguesas motivadas.

Uma iniciativa da Associação Comercial do Distrito de Viseu que conta com o apoio da autarquia e do exército.

