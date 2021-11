Greve dos médicos desconvocada

Está suspensa a Greve Nacional decretada pelos Médicos para os dias 23, 24 e 25 deste mês. Em causa está o chumbo do Orçamento do Estado, e por consequência, a dissolução do Parlamento anunciada pelo Presidente da República.

A decisão do Conselho Nacional foi unânime. O Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos voltam atrás.

Quem também reafirmou as razões foi a Federação Nacional dos Médicos que garante que as reivindicações não ficam esquecidas, e serão apresentadas ao Governo eleito nas próximas legislativas.

As principais motivações desta greve prendiam-se não só com a exigência de mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde, como também pela falta de respostas por parte do Ministério de Marta Temido quando o assunto era a negociação das tabelas salariais.

Por agora, a greve está desconvocada, mas os sindicatos avisam que podem retomar esta forma de luta em qualquer altura, se assim a situação o justificar.

