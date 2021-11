A Feira Nacional do Cavalo está de volta à Golegã. Depois de um ano de interregno, a tradição regressou à capital do cavalo.

Depois de em 2020 não se ter realizado devido à pandemia, a Feira Nacional do Cavalo está de volta à Golegã e as ruas voltam a encher-se com milhares de visitantes naquele que é o mais importante evento deste concelho ribatejano.

Pelas artérias da vila cruzam-se agora cavalos, carros de tração animal e muitos transeuntes vestidos a rigor como manda a tradição.