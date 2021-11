O homem encontrado morto com o filho, no domingo, em Grândola, é um designer alemão conhecido a nível internacional. Trata-se de Clemens Weisshaar. As autoridades avançam agora que o alemão matou o filho, de 3 anos, e suicidou-se a seguir.

Os corpos do alemão, que tem cerca de 40 anos, e do filho, foram encontrados no domingo, na serra de Grândola.

Segundo a imprensa desta segunda-feira, trata-se de um conhecido arquiteto e designer alemão, Clemens Weisshaar, e do filho, Tasso, dado como desaparecido há uma semana, depois de passar o fim de semana com o pai.

Os pais, ambos estrangeiros, separados desde julho, teriam uma relação conturbada. A mãe da criança é uma estilista britânica que vive em Lisboa.

Homicídio seguido de suicídio

O Jornal de Notícias avança que o alemão é suspeito de ter morto o filho e pegado fogo ao carro com a criança lá dentro. Ter-se-á suicidado a tiro.

Os corpos foram encontrados por caçadores numa zona remota da serra alentejana. Encontraram o carro queimado e o designer caído ao lado, com um tiro na cabeça disparado por uma arma antiga.

Quem é Clemens Weisshaar?

Clemens Weisshaar nasceu em Munique, na Alemanha, mas estudou numa universidade de Arte e Design, em Londres. Estava a viver na serra de Grândola.

Fundou o seu primeiro estúdio de design independente em 2000, em conjunto com um sócio norte-americano.

Foram várias as entrevistas e intervenções na área do design em meios internacionais.

Alguns dos seus trabalhos figuram, por exemplo, em coleções internacionais no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, no Centre Pompidou, em Paris, e da Fondazione Prada, em Milão.