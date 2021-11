Em Matosinhos prosseguem os trabalhos de dragagem do Porto de Leixões. Até quarta-feira, as areias retiradas vão continuar a ser depositadas nas praias junto ao Castelo do Queijo, no Porto e em Matosinhos.

A APDL garante que não há qualquer risco ambiental.

Uma draga de dimensões consideráveis está desde o início do mês a retirar areias e sedimentos da entrada da barra, em Matosinhos.

Quem passa na marginal fica preocupado. Moradores e turistas no Porto vêm um canhão disparar centenas de litros de uma substância negra, difícil de identificar. As descargas são feitas ao longo do dia, sem prejuízo para o meio ambiente, garante a APDL.

A administração dos portos do Douro e Leixões assegura testes prévios às areias. Dizem tratar-se de material limpo, passível de ser usado em zonas balneares. Os testes vão sendo repetidos à medida que os trabalhos avançam.

Até agora, diz a APDL, têm mostrado que, apesar do aspeto, a espuma acinzentada que tem invadido as praias não oferece qualquer perigo. A tonalidade escura, explicam os responsáveis, deve-se ao lodo existente no fundo do mar que é levantado quando se movimentam as areias e acaba por ficar suspenso.

Garantem então que não há risco para a saúde ou para o ambiente e é por isso que o material retirado está a ser propositadamente depositado nas praias, para repor o areal e contrariar os efeitos da erosão costeira.

Os trabalhos de dragagem do Porto de Leixões vão durar dois meses. Esta primeira fase, com deposição dos materiais dragados junto às praias termina esta quarta-feira.

