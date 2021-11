Faculdade de Medicina confirma morte de estudante português na República Checa

A Faculdade de Medicina de Pilsen, na República Checa, confirmou esta terça-feira a morte do estudante português desaparecido desde a madrugada de sábado.

"Em nome da Universidade de Medicina de Pilsen, Charles University, anunciamos com grande tristeza que o estudante Tomás Manuel Calado Bernardo Maia Alcaravela nos deixou tragicamente", lê-se na nota divulgada.

Tomás Alcaravela, de 19 anos, foi visto pela última vez na madrugada de sábado, por volta das 05:00, quando entrava no seu apartamento, depois de ter vindo de uma discoteca.

Os amigos contactaram as autoridades locais no domingo a dar conta do desaparecimento, depois de se aperceberem que este não era visto desde que entrara no apartamento.

Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram este desaparecimento também à Embaixada de Portugal em Praga.

A imprensa checa avançou na segunda-feira que tinha sido encontrado um corpo que podia ser do estudante português desaparecido. Encontrava-se numa clarabóia, por baixo da janela da casa de banho da casa onde vivia. A Faculdade de Medicina confirmou agora tratar-se de Tomás Alcaravela.