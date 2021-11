Imprensa checa diz que estudante português desaparecido foi encontrado morto

As autoridades da República Checa encontraram um corpo que pode ser do estudante português desaparecido. A informação está a ser avançada pela imprensa checa.

O corpo foi encontrado numa clarabóia, por baixo da janela da casa de banho da casa onde vivia Tomás Alcaravela, de 20 anos. Testemunhas dizem ao jornal checo que se trata do estudante português. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram a identidade da vítima.

O jovem estudante de Medicina, Tomás Alcaravela, esteve desaparecido desde a madrugada de sábado, após a ida a uma discoteca, e de ter sido visto a entrar no apartamento, por volta das 05:00.

Os amigos contactaram as autoridades locais no domingo a dar conta deste desaparecimento, após se aperceberem que este não era visto desde que entrara no apartamento, na madrugada de sábado.

Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram este desaparecimento à Embaixada de Portugal em Praga.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português afirmou à Lusa que "tem conhecimento dos factos relacionados com o desaparecimento de um cidadão português estudante na República Checa".

"Através da Embaixada em Praga e do Gabinete de Emergência Consular, estamos em contacto com a respetiva família", prosseguiu a fonte do MNE português.

