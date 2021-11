Moradores da Foz do Porto e Matosinhos preocupados com dragagens no Porto de Leixões

Os moradores da Foz do Porto e de Matosinhos estão preocupados com as dragagens no Porto de Leixões.

As dragagens, que começaram há cerca de uma semana, estão a deixar as praias com uma espuma escura, que demora algum tempo a desaparecer.

O jornalista da SIC Miguel Torrão explica que o que é largado pelo barco "é atirado para as praias da marginal".

"O barco está a encher os depósitos com areias no fundo do Porto de Leixões e depois vai depositá-las a sul do Castelo do Queijo", acrescenta.

Os moradores querem saber se as areias são poluentes. A Apdl - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo - garante que não há perigo ambiental.

