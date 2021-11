Polémica na praia do Ourigo: estrutura de betão ainda não foi demolida

A polémica da estrutura de betão instalada na praia do Ourigo, no Porto, ainda não foi demolida. A decisão foi anunciada pela Agência Portuguesa do Ambiente há 5 meses. O advogado que representa o dono da obra diz que ainda espera por uma decisão definitiva.

O projeto estava focado em recuperar o restaurante que, em 2015, foi destruído pelo mar.

A obra foi licenciada pela APDL e teve a aprovação condicionada pela Agência Portuguesa do Ambiente, em 2017.

Após nova avaliação, a APA decidiu voltar atrás e determinou a demolição do apoio de praia em linha com as exigências do novo Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho.

Cinco meses após a suspensão dos trabalhos, a estrutura continua intacta na praia do Ourigo.

À SIC, o advogado que representa o dono da obra defende que o direito de audição foi exercido. Aguardam calmamente a decisão depois de agir em conformidade.

Quando foi anunciada a demolição, a empresa responsabilizou os decisões pelos incalculáveis danos materiais causados.

