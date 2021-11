Já está no ar a 24.ª edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente e vai decorrer até ao dia 14 de novembro. Os céus do distrito de Portalegre são o palco para esta exibição, que conta com equipas de vários países.

O festival é uma montra da região, mas também da modalidade. O evento tem campanha de apoio aos bombeiros da localidade.

Considerado um dos festivais do género mais importantes de toda Europa, o evento proporciona oportunidades únicas para viver as emoções de um voo livre.