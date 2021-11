O Governo desmente que se esteja a preparar para autorizar um aumento da área de eucaliptos no país, contudo, segundo o Jornal Público, isso estaria numa portaria em que se prevê a plantação de mais 36 mil hectares, com o Ministério do Ambiente a garantir que as portarias estão em discussão pública, mas que não vão contrariar a lei, nem a promessa feita em 2019 de reduzir a área total em 10%.

Ao todo, estão em causa mais quase 37 mil hectares de eucaliptos plantados em 126 dos 278 concelhos do continente, segundo a notícia avançada pelo Público, um número acima do prometido há dois anos, que implicaria uma redução de 10% para 812 mil hectares até 2030.

No entanto, o Governo desmente o órgão de comunicação social.

Segundo a lei, a tutela diz que não é possível aumentar a área e que o que está em discussão são limites e eventuais mudanças de local, mesmo essas com exigência de redução.

Várias associações ambientalistas já contestaram uma eventual decisão no sentido do aumento da área numa carta aberta endereçada ao secretário de Estado.

Portugal é o país da Europa com maior área de eucaliptos plantados e o quinto a nível mundial.

