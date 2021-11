Supremo nega recurso dos pais dos alunos chumbados por faltas a Cidadania

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) negou o recurso que poderia evitar a reprovação de dois alunos, apresentado pelos pais dos estudantes de Vila Nova de Famalicão chumbados por não frequentarem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

Na semana passada, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga indeferiu a providência cautelar que pretendia travar o chumbo de dois alunos de Vila Nova de Famalicão que, por decisão dos pais, não frequentaram as aulas daquela disciplina, mas o pai, Artur Mesquita Guimarães, adiantou que iria recorrer da sentença.

O recurso foi agora negado pelo STA que justifica a decisão argumentando, por um lado, que os pais "invocam direitos que certamente não possuem a extensão que presumivelmente julgam ter".

"Direitos que não são absolutos e que devem ser conjugados com outros bens e valores igualmente protegidos na Constituição", explica o acórdão.

No entender do STA, as inconstitucionalidades invocadas pelos pais não podem ser consideradas como manifestas ou evidentes e, por isso, o tribunal afasta a alegada objeção de consciência "nos termos invocados" na providência cautelar.

O que está em causa?

O braço de ferro começou em 2018/2019 quando dois alunos de Famalicão começaram a faltar às aulas de cidadania por vontade dos pais, que alegaram objeção de consciência. Apesar das faltas à disciplina obrigatória, os alunos passaram de ano por vontade do conselho de turma. Uma decisão considerada ilegal pela Inspeção-Geral da Educação.

No ano letivo seguinte continuaram as faltas, com os pais a recusaram um plano de recuperação de aprendizagens. A escola chumbou os dois irmãos, mas a retenção nunca foi efetivada porque, entretanto, o caso avançou para os tribunais.

No mais recente episódio da batalha jurídica, o tribunal administrativo e fiscal de Braga indeferiu uma providência cautelar que pretendia travar o chumbo dos estudantes. Esta semana os pais vão avançar com um novo recurso, mas, entretanto, o Ministério da Educação poderá obrigar os alunos a recuar um ano.

Um especialista em direito administrativo ouvido pela SIC explica que este processo pode arrastar-se durante anos se, entretanto, chegar ao Tribunal Constitucional.

No meio de todo este impasse, por causa das faltas à disciplina de Cidadania, a escola referenciou os alunos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A família não deu consentimento para a intervenção, por isso o processo é agora judicial, estando no tribunal de família e menores de Famalicão.

Contactado pela SIC, o Ministério Público diz apenas que o processo de promoção e proteção a favor das crianças encontra-se em curso. O advogado da família diz que tanto os pais como os filhos estão bem conscientes dos riscos que correm, mas não vão baixar os braços.