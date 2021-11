Portugal foi dos países da UE com mais dificuldades no acesso a cuidados de saúde em 2020

Em 2020, Portugal foi um dos países da União Europeia onde os utentes sentiram mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários, revela um relatório da OCDE. Os especialistas pedem mais investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas também uma reforma profunda do sistema.

Portugal é o país onde a cobertura vacinal contra a covid-19 é mais elevada, mas nos restantes parâmetros fica aquém da maioria dos países da União Europeia. A dificuldade de acesso a cuidados de saúde primários é uma das falhas assinaladas por um relatório da OCDE.

O estudo compara como se viveu a saúde em 2020 nos diferentes países e revela que os rastreios oncológicos e de pé diabético que ficaram por fazer, assim como o aumento de AVCs e enfartes são superiores em Portugal.

Para além disso, o aumento da mortalidade em Portugal, em 2020, foi superior à média registada nos países da OCDE.

Por agora, os profissionais garantem que a retoma ainda não está completa. Um cenário que pode agravar-se se não forem adotadas medidas.

