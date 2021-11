Solicitadora e empresário terão falsificado testamentos em esquema que rendeu milhões

A Polícia Judiciária do Porto deteve três pessoais, uma das quais uma solicitadora, por suspeitas de falsificação de testamentos num esquema que terá rendido mais de 1,5 milhões de euros em bens e em dinheiro.

Os três detidos estão indiciados pelos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento. As movimentações bancárias fizeram soar os alarmes do banco, que desconfiou e alertou as autoridades.

No caso que deu origem à investigação, os suspeitos terão falsificado um testamento antigo, da década de 80. Os nomes foram alterados, foi criado um herdeiro fictício e o documento foi apresentado, em abril de 2018, aquando da morte de um idoso detentor de um vasto património e sem herdeiros legais conhecidos.

Foi assim que os três suspeitos se apoderaram de 1,5 milhões de euros em dinheiro e em imóveis, que depois venderam.

A Polícia Judiciária mantém a investigação em aberto, até porque há suspeitas de envolvimento noutros casos semelhantes, em diferentes pontos do país.