A partir desta quarta-feira o trânsito está cortado na Rua dos Clérigos e deixa de ser possível descer de carro até a Praça da Liberdade devido às obras da nova linha rosa do metro do Porto.

Este corte de trânsito vai durar pelo menos 13 meses ou seja, prolonga-se até ao final do próximo ano.

Os comerciantes temem que esta medida possa vir a ter um impacto negativo nos negócios e os condutores queixam-se do caos no centro do Porto.

Veja também: