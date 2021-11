EN2 reaberta em Abrantes após acidente que provocou dois mortos e cinco feridos graves

A Estrada Nacional 2, que esteve esta quinta-feira cortada entre Rossio e Bemposta, Abrantes, devido a um acidente que provocou a morte a duas pessoas e ferimentos graves noutras cinco, foi reaberta, estando a circulação normalizada, disse fonte da GNR.

A fonte do destacamento de trânsito de Santarém da GNR disse à Lusa que a circulação foi retomada cerca das 11:00, depois de feita a remoção das viaturas, a limpeza da via e a recolha de vestígios pela equipa de investigação de acidentes.

Dois mortos e cinco feridos graves

Da colisão entre um pesado de mercadorias e uma viatura ligeira, ocorrida cerca das 06:39 perto de Vale de Cortiças, no concelho de Abrantes (Santarém), resultaram dois mortos e cinco feridos graves, um dos quais foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Contactada pela Lusa, fonte do INEM especificou que as vítimas mortais são duas mulheres "na casa dos 40 anos" e que os cinco feridos ligeiros são três homens, de 53, 21 e 70 anos, e duas mulheres com 63 e 40 anos, tendo todos sido transportados para o hospital de Abrantes.

O INEM disse ainda que o ferido grave transportado para Santa Maria é uma mulher de 20 anos.

No local estiveram 34 operacionais e 14 viaturas das corporações de bombeiros de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal, disse a fonte do CDOS.

Além do helicóptero do INEM, foram ainda mobilizadas duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Torres Novas e Ponte de Sor, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Abrantes.