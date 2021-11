Encontrado corpo de mulher junto ao Porto de Ponta Delgada

O corpo de uma mulher de 60 anos foi encontrado esta quinta-feira a boiar junto ao Porto de Ponta Delgada, nos Açores, revelou à Lusa o capitão do Porto, Abrantes Horta.

"Apareceu um corpo a boiar e foi recolhido por uma embarcação da capitania do Porto de Ponta Delgada, com apoio de militares, de pessoal do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima de Ponta Delgada", adiantou o capital do Porto.