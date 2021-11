Grupo organizado roubava dinheiro e joias dos cofres de lares e instituições

A GNR deteve cinco suspeitos de terem assaltado dezenas de lares e centros de apoio social no norte e centro do país. Quatro dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, o quinto está com termo de identidade e residência.

O método era sempre o mesmo: os suspeitos começavam por fazer o reconhecimento do local e, geralmente durante a noite, entravam nas instituições para retirar dinheiro e joias dos cofres de valores.

A GNR monitoriza toda a atividade criminal a nível nacional, e desde o fim do ano, tinha vindo a detetar cada vez mais assaltos em instituições deste tipo. Depois de vários meses no encalço dos suspeitos, as autoridades detiveram os quatro suspeitos em flagrante. O quinto suspeito foi detido poucas horas mais tarde, no concelho da Amadora.

O grupo é composto por quatro homens e uma mulher, entre os 25 e os 54 anos. A GNR apreendeu, durante as buscas, cerca de 14 mil euros em dinheiro, joias, droga, uma arma de fogo, materiais usados para entrar nos locais e arrombar os cofre, portáteis e telemóveis.

Três dos detidos têm antecedente criminais, tendo um deles já cumprido pena de prisão por homicídio.