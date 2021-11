Quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto sem meios de socorro devido a conflito

A atual direção dos Bombeiros Voluntários do Porto tomou posse em maio de 2019 e desde aí já foram despedidos dois telefonistas e sete bombeiros, um deles o próprio comandante da corporação.

Neste momento, no quartel há apenas um funcionário assalariado e os pedidos de socorro estão dependentes das horas livres dos voluntários.

Acabou por se instalar uma guerra aberta com várias suspeitas de gestão danosa e falta de transparência. Os sócios, que contribuem com quotas, queixam-se de estar a ser impedidos de aceder às contas da associação.

O corpo de bombeiros denunciou as alegadas irregularidades à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que requereu ao Ministério Público a abertura de dois inquéritos, que ainda decorrem no DIAP do Porto. Um deles vai determinar se esta atual direção tem ou não de ser destituída.