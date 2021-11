Grupo detido pela PJ considerado "um dos mais violentos dos últimos tempos"

O grupo composto por quatro empresários detidos pela Polícia Judiciária era "um dos mais violentos dos últimos tempos". Os detidos são suspeitos de crimes de homicídio, sequestro agravado, roubo, furto qualificado, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Os criminosos, com idades compreendidas entre os 26 e os 46 anos, foram capturados na sequência uma operação da Polícia Judiciária com a colaboração da GNR. Foram capturados os dois cabecilhas do grupo, ambos com antecedentes criminais e duas mulheres.

De acordo com o responsável, o grupo, "sempre que necessário, usava a violência extrema para atingir os seus objetivos. Num dos casos em investigação, uma das vítimas acabou por falecer", afirmou o diretor da PJ do Centro, Jorge Leitão.

A PJ relatou que, numa das ações violentas atribuídas a este grupo, ocorrida em finais de 2018, "foi torturado barbaramente um casal octogenário com a finalidade de os obrigar a entregar a chave de acesso a um cofre, provocando a morte da mulher e graves ferimentos no homem, que chegou a ser regado com combustível e incendiado".

O grupo selecionava as vítimas de forma criteriosa em toda a zona centro/norte do país, "sobretudo residências de comerciantes" que teriam "valores consideráveis em casa", adiantou Jorge Leitão.

Só em numerário, a polícia recuperou mais de 400.000 euros e 42.000 euros em ouro.

A Polícia Judiciária apreendeu ainda 10 armas de fogo e munições, além dos instrumentos usados na prática criminosa e oito veículos, alguns de alta cilindrada.

