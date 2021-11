Um incêndio destruiu, esta sexta-feira, por completo o Bar do Peixe, na praia do Meco, em Sesimbra.

O alerta foi dado um popular, que passava na zona do bar, explicou à SIC o comandante da Polícia Marítima Alcobia Portugal. O fogo começou por volta das 14:00 e mobilizou cerca de 30 operacionais e 12 viaturas. Um dos bombeiros teve de receber assistência médica devido à exaustão. No local estiveram também elementos da GNR e da Polícia Marítima.

O incêndio terá começado no interior do estabelecimento, avança o comandante Alcobia Portugal, no entanto ainda não existem informações sobre as causas, que serão investigadas pela Polícia Judiciária (PJ).

O comandante explica que o material da estrutura do bar era "muito combustível" e o fogo "rapidamente se propagou". Para além do material inflamável, aponta ainda que o facto de o bar estar encerrado para férias, poderá ter motivado o descontrolo do fogo, por não se encontrar ninguém no interior. O Bar do Peixe tinha fechado para férias no dia 7 de novembro e deveria reabrir no próximo dia 27.

O incêndio pelas às 17:00 já estava controlado e decorriam operações de rescaldo.