Material inflamável levou à rápida propagação do incêndio no Bar do Peixe, na praia do Meco

Um incêndio, que deflagrou esta sexta-feira à tarde, destruiu por completo o Bar do Peixe, na praia do Meco, em Sesimbra.

O incêndio terá começado no interior do estabelecimento, no entanto ainda não existem informações sobre as causas, que serão investigadas pela Polícia Judiciária (PJ).

O comandante Alcobia Portugal, da Polícia Marítima, explica que o facto de o bar estar fechado e de haver material inflamável no interior levou à rápida propagação do incêndio.

O Bar do Peixe tinha encerrado para férias no dia 7 de novembro e deveria reabrir no próximo dia 27.