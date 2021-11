Norte e centro do país já têm a funcionar mais de 90 BUPi  

Eduardo faz o trabalho de casa, antes de ir ao Balcão Único do Prédio. Mede a área do terreno e regista informações que possam ajudar a definir os limites da propriedade do pai.

Leva depois as medidas e todos os registos que tem até ao BUPi de Águeda. O Balcão Único do Prédio, onde vai fazer a Representação Gráfica Georreferenciada do terreno que quer vender.

No BUPi, o sistema fica a saber de quem é e onde fica exatamente uma propriedade rústica.

Em Águeda, desde julho, foram atualizadas neste balcão 900 matrizes, 1% apenas das 90 mil que o concelho tem para identificar. Cerca de 90% da área rústica do país é de privados.

Numa primeira fase, procuram o BUPi os que estão a tentar comprar ou vender um terreno.

O objetivo é que a médio prazo todos os proprietários passem por estes balcões. E, para o Estado, conhecer o território, permite geri-lo melhor.

Depois de passar pelo Balcão Único, segue-se o registo na Conservatória.

Até 2023, todo este processo é gratuito e não representa aumento de impostos para o proprietário.

A experiência piloto começou em 2017, com dez municípios. Agora, já estão a funcionar mais de 90 balcões.

No final serão 141, todos em municípios do norte e centro do país onde há mais território por cadastrar.

Até 2023, o objetivo do Balcão Único do Prédio é identificar 90% do território até agora desconhecido, dentro dos municípios que já aderiram.