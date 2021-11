Por onde anda António Costa?

António Costa está em Paris, onde participou numa conferência organizada pelo grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Dois dias antes, tinha estado em Berlim para se despedir da Chanceler Angela Merkel. O primeiro-ministro português faz uma espécie de roteiro pelo centro político europeu, depois de ter cancelado a participação na Cimeira do Clima e na Web Summit.

Estava previsto que o primeiro-ministro português discursasse na COP26, mas António Costa cancelou a presença na Cimeira do Clima sem justificar publicamente os motivos. Fez saber apenas que o chumbo do Orçamento do Estado e a espera por uma saída da crise política o obrigaram a alterar a agenda.

O primeiro-ministro reservou-se para a agenda meramente política a nível internacional e nem participou na Web Summit, em Lisboa.

De regresso aos palcos, o primeiro-ministro foi a Paris e participou na conferência organizada pelo grupo dos Socialistas Democratas no Parlamento Europeu.

Antes disso, esteve no Porto para uma intervenção para empresários, participou na Cimeira entre Espanha e Portugal e foi a Berlim. O convite foi feito pela Chanceler Angela Merkel que termina o mandato.