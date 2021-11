Produtores de leite e carne protestam pelo aumento dos preços na ilha Terceira

Os produtores de leite e carne da ilha Terceira, nos Açores, organizaram, esta sexta-feira, o maior protesto dos últimos 30 anos. Pedem um aumento do preço pago pela indústria do setor e dizem que o negócio já não é viável.

Mais de uma centena de tratores desfilaram pelas ruas da cidade de Angra do Heroísmo. O protesto mostra o descontentamento dos produtores de leite e carne da ilha com os preços praticados pelas grandes superfícies comerciais. A falta de diálogo entre a indústria do leite e os produtores é uma das queixas neste setor.

A manifestação em Angra do Heroísmo durou toda a manhã desta sexta-feira e poderá também acontecer na ilha de São Miguel. As associações de produtores dizem que, para já, estão na expectativa de uma subida dos preços na indústria até ao final do ano.

