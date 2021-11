Está a decorrer em Macedo de Cavaleiros o primeiro de uma série de fins-de-semana gastronómicos com temáticas associadas aos produtos da região.

A castanha está presente nas ementas deste fim-de-semana em cerca de 20 restaurantes.

São seis os fins-de-semana gastronómicos a acontecerem em Macedo de Cavaleiros até à Páscoa.

Depois da castanha, vem o chouriço azedo, seguem-se o butelo com casulas, a rota do javali, o festival do grelo e, por fim, o cabrito à mesa.



