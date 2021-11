Naufrágio na Figueira da Foz: cinco amigos terão sido surpreendidos pela força do mar

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida no naufrágio de uma embarcação de pesca lúdica na Figueira da Foz. O alerta foi dado perto das 07:00 pelo único sobrevivente que conseguiu chegar à praia e pedir socorro.

Quando o helicóptero da Força Aérea chegou, já era tarde demais. Os militares acabaram por resgatar um corpo. Os outros três foram recolhidos pela Polícia Marítima e bombeiros.

Ao chegar a terra, o único sobrevivente pediu socorro. Quando o naufrágio aconteceu havia algum nevoeiro e o mar não estava para grandes brincadeiras. Uma vaga inesperada terá virado a embarcação de pesca desportiva com cerca de sete metros onde seguiam cinco amigos da zona de Condeixa.

Tinham entre os 50 e os 60 anos de idade, não eram pescadores profissionais.

No areal, o INEM ainda tentou manobras de reanimação, mas sem sucesso. As vítimas foram transportadas para o Hospital da Figueira da Foz. O único sobrevivente deste naufrágio foi mais tarde transferido para o Hospital da Universidade de Coimbra

Sobrevivente de naufrágio na Figueira da Foz com "evolução favorável"

O único sobrevivente do naufrágio está internado na unidade de cuidados intermédios do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) com evolução favorável, disse à Lusa fonte hospitalar.

O doente está "em vigilância" na unidade de cuidados intermédios e "mantém evolução favorável".

