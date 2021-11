Sobrevivente de naufrágio na Figueira da Foz transferido para hospital de Coimbra

O único sobrevivente do naufrágio que este sábado provocou quatro mortos na Figueira da Foz foi transferido para o Hospital da Universidade de Coimbra (HUC) devido a um "ligeiro agravamento" do seu estado de saúde, disse fonte hospitalar.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) afirmou que o quinto tripulante da embarcação marítimo-turística de pesca lúdica - que tinha dado entrada na unidade de saúde com um quadro de insuficiência respiratória - foi transferido de ambulância para os HUC, cerca das 12:30, com acompanhamento médico.

Coincidentemente, segundo a fonte do HDFF, o Hospital da Universidade de Coimbra é também o da área de residência do ferido.

Alerta foi dado pelo único sobrevivente

O único sobrevivente da embarcação Severino, uma lancha utilizada para a pesca lúdica, com cerca de sete metros de comprimento, deu o alerta para o naufrágio pelas 07:00 de hoje, depois de ter nadado mais de mil metros até conseguir chegar à praia do Hospital, a sul da barra da Figueira da Foz, disseram fontes piscatórias e portuárias.

Segundo as mesmas fontes, a embarcação está registada na cidade litoral do distrito de Coimbra como marítimo turística e dois dos tripulantes, o proprietário e outra pessoa que o acompanhava, residem na zona do município de Condeixa-a-Nova.

Acrescentaram que o naufrágio aconteceu após a lancha ter saído da barra da Figueira da Foz -- que se encontrava aberta a toda a navegação - e virado a sul, numa altura em que existia "nevoeiro e alguma ondulação".

