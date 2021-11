Contra a exploração de lítio: população da Argemela em vigília na receção a António Costa

A iniciativa que alertou para as consequências da mina contou com mais de 50 pessoas que se concentraram no centro da cidade.

O reforço policial manteve o grupo à distância de António Costa, que se mostrou indiferente ao protesto.

A população teme prejuízos ambientais, de saúde pública e perda de valor patrimonial nas localidades junto à serra principalmente na aldeia do Barco, mais próxima do local para onde está prevista a exploração mineira que deverá abranger uma área de mais de 400 hectares.

O grupo pela preservação da Serra da Argemela que organizou a vigília pede ao governo que anule o contrato de concessão para exploração já assinado com uma empresa mineira.

A concentração que se manteve pacífica ganhou fôlego. Na rua, a população quis fazer-se ouvir numa altura em que dentro de portas António Costa já inaugurava o Teatro Municipal da Covilhã, que foi alvo de obras de recuperação e reabriu ao público este fim-de-semana.





Veja também: