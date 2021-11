Primeiros autocarros a hidrogénio do país começam a circular

Já estão a circular os primeiros autocarros a hidrogénio do país, os primeiros transportes públicos em Portugal com zero emissões, e vão fazer as rotas do Guincho e da Malveira da Serra.

Silenciosos e amigos do ambiente, estes autocarros são um exemplo do que é uma mobilidade mais sustentável.

Através de um processo de produção de hidrogénio vindos de fontes renováveis, estes autocarros estão prontos a circular e são uma aposta para preservar o ambiente e salvaguardar o futuro.

Os dois autocarros custaram um milhão de euros à Câmara Municipal de Cascais.

Além da vertente ambiental do próprio autocarro, o percurso desta nova linha privilegia a paisagem, numa ligação entre Cascais, Guincho e Malveira da Serra.

