Seis feridos em colisão na EN259 no concelho de Ferreira do Alentejo

Seis pessoas sofreram hoje ferimentos, quatro delas ligeiros e as outras duas ainda em avaliação, numa colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional 259 (EN259), no concelho de Ferreira do Alentejo, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 08:09.

Trata-se de uma colisão envolvendo um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, já perto de Figueira dos Cavaleiros, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e que provocou "um total de seis vítimas", disse a mesma fonte.

Quatro são feridos ligeiros, já transportados para o hospital de Beja, indicou, acrescentando que as outras duas vítimas "tiveram de ser desencarceradas" das viaturas sinistradas e "ainda estão em avaliação".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse não ter ainda informação do número total de vítimas deste acidente, ocorrido ao quilómetro 23 da EN259, vulgo IP8, entre Ferreira do Alentejo e Figueira dos Cavaleiros.

"O trânsito está cortado num dos sentidos da estrada, para permitir as operações de socorro", referiu a fonte, indicando que a circulação rodoviária está a ser feita de forma alternada.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Beja.