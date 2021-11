Sindicatos acusam Governo de não querer resolver problemas dos trabalhadores

O Governo e os Sindicatos da Função Pública reuniram-se, esta segunda-feira, pela segunda vez desde o chumbo do Orçamento do Estado, com as estruturas sindicais a voltar a acusar o Executivo de não apresentar propostas e de não ter vontade de resolver os problemas dos trabalhadores.

À chegada à reunião, no Ministério da Administração Pública, a Frente Comum garantia que, se o Governo não apresentasse propostas que se aproximassem às reivindicações dos trabalhadores, sairia da reunião.

Foi o que aconteceu cerca de 15 minutos depois.

A reunião com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado foi ainda mais curta, com a estrutura sindical a dizer que o Governo afirma que não é o momento de atualizar as medidas exigidas.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública alertou o Executivo para a importância de corrigir o aumento de 0,9% dos salários dos funcionários públicos face à inflação.

As forças sindicais garantem que serão analisadas novas formas de luta.

Em comunicado, o Ministério da Administração Pública garante que, a partir de janeiro do próximo ano, os salários dos funcionários públicos serão atualizados em 0,9%, e que a Base Remuneratória será atualizada para o valor do salário mínimo.

Em cima da mesa está ainda a possibilidade de uma reunião suplementar.

