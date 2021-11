Criminalidade violenta e grave desceu cerca de 9% até outubro

A criminalidade violenta e grave desceu este ano cerca de 9% até outubro em relação ao mesmo período de 2020, indicou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, citando dados provisórios do sistema de segurança interna.

Eduardo Cabrita avançou também que os níveis da criminalidade geral mantêm uma estabilização nos primeiros 10 meses de 2021 face ao mesmo período do ano passado, que já eram os mais baixos dos últimos 40 anos.

No final de uma cerimónia comemorativa do 154.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, o ministro disse a jornalistas que os indicadores da criminalidade geral e da criminalidade violenta e grave são os mais baixos desde que existe Relatório Anual de Segurança Interna (1989).