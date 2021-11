Instituto do Vinho do Douro, do Porto e da Madeira investigados por suspeitas de corrupção

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária (PJ) realizaram esta terça-feira buscas Instituto do Vinho do Douro e do Porto e a outras entidades da cidade e também na Madeira.

Em causa estão suspeitas de crimes de participação económica em negócio, corrupção e branqueamento de capitais.

As autoridades estão a investigar factos relacionados com procedimentos de contratação pública ocorridos entre 2019 e 2021, ascendendo o valor total dos contratos a cerca de sete milhões de euros.

O DCIAP informa que a operação foi levada a cabo pela PJ, com intervenção de duas magistradas do Ministério Público do DCIAP e de um magistrado judicial do Tribunal Central de Instrução Criminal.